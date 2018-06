Le 4 rivoluzioni industriali: due lezioni tenute dall'economista Stefano Zamagni

L'economista e accademico Stefano Zamagni terrà una lezione nell'Aula Magna della sede universitaria dell'Antico Monastero di Santa Chiara nell'ambito del dottorato di ricerca in Studi Storici

La transizione dal capitalismo industrial-fordista al capitalismo bio-cognitivo nell'intervento di Stefano Zamagni, cercando di mettere in evidenza quali novità, non solo nell'ambito dell'industria e delle trasformazioni tecnico economiche, ma evidenziando i mutamenti radicali della società, dando precedenza agli aspetti culturali e storici.

Una lezione dedicata alla prima e seconda rivoluzione industriale.

Nella seconda lezione le ultime due rivoluzioni e un approfondimento specifico sulla quarta, caratterizzata dal fenomeno della convergenza di più tecnologie: dalle nano alle biotecnologie, fino all'intelligenza artificiale e alle scienze cognitive.



Nel video l'intervista all'accademico ed economista Stefano Zamagni.



Silvia Sacchi