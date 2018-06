Consulta: Crescentini designato Presidente ad interim



Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione, dopo la nomina del 13 giugno, si è riunito per designare il Presidente ad interim fino all’assemblea che dovrà procedere alla nomina.



Il Direttivo all’unanimità, visti i risultati dell’Assemblea Elettiva, ha designato come Presidente ad interim il collega Paolo Crescentini.



Sempre all’unanimità sono stati designati quale Segretario Generale Antonio Fabbri e nel ruolo di Tesoriere Roberto Boccalatte.



Il 6 settembre 2018 l’Assemblea dovrà procedere alla nomina ufficiale del Presidente.



Il Direttivo ha indicato come prioritaria la revisione della normativa del settore per superare le criticità più volte segnalate, espresse e condivise anche con le istituzioni sammarinesi, italiane e internazionali. A tale scopo si darà da subito vita ad un gruppo di lavoro incaricato di predisporre delle specifiche proposte di intervento sul testo legislativo.