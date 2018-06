Torna da sabato a domenica a Rimini Al Mèni, il circo degli chef capitanato da Massimo Bottura

A trasformare l’idea di Massimo Bottura in un evento il Comune di Rimini, insieme alla passione e al sapere dell’Associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi e di Slow Food Emilia Romagna cui spetta il compito di esaltare le eccellenze regionali

Ci saranno chef stellati che diventeranno cuochi da marciapiede, balle di fieno su cui degustare piatti gourmet, sotto un tendone, di fianco ai pescatori, a un passo dal mare.

Al Mèni, In dialetto romagnolo "le mani", sarà per due giorni un vero e proprio circo di sapori.

E saranno proprio le mani di 12 fra i più grandi rappresentanti della cucina e della tradizione dell'Emilia Romagna ad alternarsi con altrettanti cuochi astri nascenti della cucina internazionale.

Tutti sapientemente guidati da Massimo Bottura che fra sabato e domenica nella grande cucina a vista del circo di ispirazione felliniana creeranno piatti stellati a prezzi da street food.

Attorno al tendone, un mercato aperto dalla mattina alla sera, laboratori, uno al mattino e due nel pomeriggio, percorsi con personal shopper per una spesa consapevole.

Anche in questa edizione, inoltre, Al Mèni sceglie di dare un contributo concreto alla lotta contro lo spreco alimentare: il cibo sarà raccolto dai volontari del Banco Alimentare e destinato alla Mensa dei Poveri di Rimini.

Novità di questa quinta edizione un circo di luci in riva al mare per la grande festa del sabato sera con gli chef .



Nel video le interviste a Enrico Vignoli, organizzatore Al Mèni e Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini.



Silvia Sacchi