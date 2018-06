Impressioni e speranze dei primi studenti usciti dalla Prova di Italiano

Partiti gli esami di maturità con la consueta prima prova di italiano anche in Repubblica. Oggi sui banchi 100 studenti Hanno dovuto scegliere tra le 7 tracce, divise in 4 tipologie. Venerdì la seconda prova.

Iniziati a San Marino e in Italia gli esami di Maturità.

100 gli studenti sammarinesi che per questo primo giorno hanno affrontato la prova scritta di italiano.



É Pascoli con la lirica Nebbia a comparire per primo tra le 7 tracce, divise in 4 tipologie. Per il saggio breve gli studenti hanno potuto scegliere la ricostruzione delle guerre italiane della prima metà del novecento, ma non solo.

La descrizione degli anni definiti i "trenta gloriosi" nel tema storico, mentre le radici della violenza nella traccia di carattere generale.



Venerdì, sul Titano, si continua con la seconda prova: greco per i 16 ragazzi del Liceo Classico, lingua straniera per i 22 del Linguistico, matematica per i 52 dello Scientifico ed economia aziendale per i 10 dell'Economico.



Anche in Italia per 500 mila studenti la prima prova della Maturità.

Scelto per una delle tracce lo scrittore Giorgio Bassani con un brano de Il Giardino dei Finzi Contini. Poi l'uguaglianza nella Costituzione italiana, per il tema storico la Cooperazione Internazionale con un focus su De Gasperi e Moro. Nell’ambito Tecnico-Scientifico: il dibattito bioetico sulla clonazione, mentre La Solitudine di Alda Merini per il componimento di Arte.



Nel video le interviste ai ragazzi.



Silvia Sacchi