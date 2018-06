Nella Giornata del Rifugiato il premio Oscar Vanessa Redgrave racconta il suo impegno umanitario

Il rapporto UNHCR dice che una persona ogni 2 secondi è costretta alla fuga: 68,5 milioni nel 2017

Nella Giornata mondiale del Rifugiato, l'Agenzia delle Nazioni Unite, UNHCR, presenta il suo rapporto annuale, con cifre sempre più importanti sulle persone in fuga.



68 milioni e mezzo le persone costrette alla fuga nel 2017: 44.500 al giorno, una ogni due secondi. Tra questi, 25 milioni e 400mila sono i rifugiati che hanno lasciato il proprio paese a causa di guerre e persecuzioni, quasi 3 milioni in più rispetto al 2016, l'aumento maggiore registrato da UNHCR in un solo anno.

Il numero di chi è costretto alla fuga nel mondo è quasi pari al numero di abitanti della Thailandia.

Ospite d'eccezione per la Giornata del Rifugiato, il premio Oscar Vanessa Redgrave, che ha presentato il suo documentario “Sea Sorrow – Il Dolore del Mare”, sul dramma dei rifugiati, una condizione ben conosciuta dall'attrice, che visse l'orrore della guerra.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Carlotta Sami, portavoce UNHCR per il Sud Europa, e a Vanessa Redgrave, attrice



