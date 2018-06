Osservatorio dei rifiuti al lavoro. Valutate una serie di criticità

Si è riunito l'Osservatorio per la gestione integrata e sostenibile dei rifiuti prodotti a San Marino che, fa sapere la Segreteria al territorio, ha esaminato le attività in atto e approfondito una serie di progetti in corso di realizzazione. La riunione, puntualizza la nota, ha permesso di fare una serie di approfondimenti sulle strategie adottate dalla Repubblica nella gestione dei rifiuti, valutando anche una serie di criticità. L’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici ha fatto il punto sulla raccolta differenziata e sullo stato del progetto “porta a porta” all’interno del territorio. L’Osservatorio, su proposta di Michelotti, ha deciso di riunirsi con una cadenza periodica e si è è dato appuntamento per il 17 settembre 2018 per avviare una riflessione sulle attività da intraprendere in autunno.