Infanzia: "il sorriso dei bambini", la testimonianza di Andrea Caschetto

A San Marino Andrea Caschetto, considerato dopo il suo intervento all'Onu, Ambasciatore del Sorriso, ospite della Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie Sammarinese insieme allo psicoterapeuta Maurizio Bartolucci, già Giudice Onorario presso il Tribunale per i minori di Bologna, e all'Ambasciatore permanente presso il Consiglio d'Europa Sylvie Bollini, da sempre strenua sostenitrice dei diritti dell'infanzia.



Con la sua carica di entusiasmo e positività Andrea Caschetto porta sul Titano una preziosa testimonianza. Una giovane vita, la sua, spesa a sostegno dell'infanzia: dietro le spalle un'esperienza di malattia che l'ha forgiato nello spirito e nel carattere portandolo poi a viaggiare e a dedicarsi agli ultimi, a convogliare coraggio ed energie nell'impegno verso attività di solidarietà internazionale. Fissati nel libro Dove nasce l’arcobaleno ricordi ed emozioni. Sullo sfondo un unico obiettivo: il sorriso dei bambini.



Segue l'Arcobaleno, Andrea, nel suo 'viaggio delle emozioni' tra i bambini di tutto il mondo che vivono in orfanotrofio: "perché - dice - si sentano amati". Questa la forza di un grande incontro.



Nel video le interviste ad Andrea Caschetto, scrittore; Riccardo Guerra, Presidente AFAAS; Maurizio Bartolucci, psicologo, psicoterapeuta, consulente tecnico del Tribunale di Rimini, già' Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.



sp