Inizia ufficialmente l'estate: sole e mare però dovranno attendere, da domani previste piogge e temperature in calo

Portatevi dietro gli occhiali da sole fino a tardi perché oggi il tramonto inizierà alle 21:00, 15 ore e 31 minuti di luce. È il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno, in cui il sole raggiunge il punto più alto rispetto all'orizzonte e sancisce l'inizio ufficiale della stagione estiva, astronomica. Si perché l'estate, quella meteorologica, parte da inizio giugno. Ogni anno però il solstizio cade in un orario diverso e può arrivare anche in date diverse. Dipende dallo spostamento dell'asse attorno al quale la terra ruota che provoca un arretramento di 6 ore ogni anno e che si azzera in quelli bisestili. Nel 2016 ad esempio è stato il 20 giugno.



Un inizio estate però che sarà caratterizzato dal maltempo. Dal pomeriggio di domani è infatti in arrivo un fronte perturbato che porterà piogge e un deciso calo delle temperature a San Marino e in tutta Italia. Le minime scenderanno sotto i 15°C, in alcune città del nordest il risveglio sarà molto fresco con temperature vicine ai 10 gradi, mentre le massime non supereranno i 24°C. Nel fine settimana tornerà il sole ma il clima si manterrà fresco. Andamento molto simile sarà anche quello della prossima settimana, martedì la giornata più calda con picchi fino a 27 gradi, ma i restanti giorni il clima sarà piuttosto fresco. Preparate quindi gli occhiali da sole ma portate sempre dietro una felpa.