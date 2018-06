Maturità: studenti ancora sui banchi per la seconda prova

Archiviata la prova d'italiano, oggi i 500mila maturandi torneranno sui banchi per la seconda prova che durerà, a seconda degli indirizzi, dalle 4 alle 8 ore. Greco per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali: sono alcune delle materie al centro della prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo.



Gli studenti sammarinesi avranno invece un giorno in più per prepararsi. La seconda prova è infatti in programma venerdì 22 giugno: greco per i 16 ragazzi del Liceo Classico, lingua straniera per i 22 del Linguistico, matematica per i 52 dello Scientifico ed economia aziendale per i 10 dell'Economico.