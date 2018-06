Primo giorno d'estate, ma arriva il maltempo

Oggi è il solstizio d'estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata.



All'orizzonte però il maltempo. Dal pomeriggio di domani è infatti in arrivo un fronte perturbato che porterà piogge e un deciso calo delle temperature. Le minime scenderanno sotto i 15°C, mentre le massime non supereranno i 22°C. Sabato tornerà il sole, ma le temperature non saliranno. Per domenica si prevede invece cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni.