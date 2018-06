Racket ospedale: per la Segreteria alla sanità "inopportuno il clamore attorno all'indagine della magistratura"

La Segreteria alla sanità torna sulla denuncia di un vero e proprio racket interno all'ospedale, con badanti e lavoro nero in alcuni reparti, gestito da un sistema di caporalato, portato alla ribalta dal Comitato civico #RISPETTO.



È l'ISS, sottolinea Santi, l'ente deputato a garantire l'assistenza sanitaria ai degenti presenti in Ospedale. E questo avviene attraverso il proprio personale sanitario. Per venire incontro alle necessità di degenti e familiari è possibile, come in ogni altro paese, che all'Ospedale di Stato venga esercitata l'attività di assistenza privata non sanitaria perchè richiesta dagli stessi degenti o dai loro familiari. Attività, prosegue la nota, che è regolamentata da norme specifiche e che il nuovo Comitato Esecutivo dell'ISS ha ulteriormente migliorato attraverso un nuovo regolamento, introducendo anche norme comportamentali e obblighi per coloro che prestano queste attività all'interno delle strutture dell'Istituto. I moduli per richiedere l'assistenza, su cui ieri ha puntato il dito il Comitato civico, sono stati recentemente aggiornati proprio per migliorare e rendere ancora più trasparente tutte le procedure e ridurre al minimo la possibilità che si possano verificare irregolarità o storture.



La Segreteria alla Sanità insieme a quella del Lavoro, alla Direzione dell'ISS e dell'Ufficio del lavoro - rimarca Santi - vuole rassicurare il comitato civico ma soprattutto la cittadinanza, che sono già in atto ulteriori revisioni delle procedure che regolamento l'attività di assistenza privata non sanitaria per facilitare gli assistiti ISS che ne fanno richiesta e per migliorare anche l'attività di controllo da parte degli uffici preposti, in particolare dell'Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, conclude la nota, "si ritiene non del tutto opportuno il clamore suscitato attorno all'attività di indagine che sarebbe stata avviata dalla magistratura a seguito dell'azione intrapresa dal Comitato Civico "#rispetto", che potrebbe andare a condizionare proprio la ricerca della verità da parte degli organismi preposti".