Talenti: in piazza della Libertà aperitivo al tramonto e cena con 5 giovani chef

LANCIO: Ora spazio al gusto e alla tradizione. In piazza della Libertà ieri sera uno show cooking 'pieno' di talento.



Cinque giovani chef under 30, cinque nuovi talenti che in piazza hanno 'regalato' creazioni, sapori e profumi. Prima un aperitivo al tramonto con stuzzichini e prodotti del territorio, poi la cena dal mare ai monti, dal pesce alle carni degli allevatori del Titano. A guidarli, gli chef stellati Luigi Sartini e il romagnolo Fabio Rossi.



Tartare di gambero viola e pesca noce, spuma di zenzero e sale nero, insieme all'innovazione che si mischia alla tradizione, con gnocchi di maracuja, cozze e pesto. Sul pianello ha regnato la creatività. "Ci sono tanti giovani che hanno talento e lavorano molto bene", ha commentato Sartini parlando delle nuove leve. La serata, organizzata con l'associazione internazionale Euro-Toques e con la fondazione Centro Anch'io, è stata dedicata al ricordo di Medardo Gualtieri, chef romagnolo che ha guidato ristoranti di grandi alberghi in città come Losanna e Berlino e che “ha fatto moltissimo per far conoscere San Marino nel mondo”, ha ricordato Sartini.



Quello della ristorazione è un settore fondamentale per tutta la penisola italiana. Proprio ieri, l'Osteria Francescana di Modena, guidata da Massimo Bottura, ha vinto il premio come miglior ristorante del mondo. Il cuoco diventato una star sarà ospite di Rimini nel weekend, durante “Al Mèni”. I numeri forniti dalla Coldiretti parlano chiaro: l'agroalimentare è una miniera d'oro per l'Italia. Nei primi 4 mesi del 2018 le relative esportazioni sono cresciute del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il picco è stato raggiunto nel 2017 quando l'export toccò quota 41,03 miliardi di euro.



