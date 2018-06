In riviera arrivano le micro-alghe, gli esperti rassicurano: "Sono innocue"

Acque meno limpide, ma nessun pericolo per l'uomo.

Se siete in spiaggia e notate che l'acqua è meno limpida del solito e colorata in modo diverso, tra il verde e il marrone, niente paura: sono le micro-alghe, cioè vegetali non visibili a occhio nudo che in queste ore hanno invaso l'intera costa emiliano-romagnola. Il fenomeno parte dall'acqua dolce portata dai fiumi che, arrivando in mare, fornisce sostanze nutritive che le fanno proliferare.



L'Arpa Emilia Romagna tiene sotto controllo la situazione, ha effettuato i controlli e rassicura i bagnanti perché queste alghe non sono nocive. Sulla questione è intervenuto anche il comune di Riccione con l'assessore all'Ambiente, Lea Ermeti, che ha parlato di un mare pulito e di acque di qualità. Il fenomeno si risolverà da solo, in modo naturale.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Carla Rita Ferrari, responsabile della Struttura oceanografica Daphne Arpa Emilia Romagna