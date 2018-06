Rtv: ascolti, Dg su la Serenissima, "risultato che incoraggia"

I dati emersi dall'indagine Ergo Research, parlano di Rtv in crescita. Così la Serenissima, che ha interpellato il Dg per un commento: E' un risultato che incoraggia, ammette Carlo Romeo, il dato italiano dimostra che abbiamo una piccola ma significativa presenza". In questo scenario per la dirigenza dell'Emittente di stato, resta centrale il canale nazionale "insieme il miglior punto di arrivo e di partenza per l'emittente", spiega il Dg.



L'azienda inoltre si conferma sana "ma è l'andamento di cassa a provocare quest' anno - spiega Romeo - una serie di preoccupazioni fra riduzione delle risorse, ritardi nei finanziamenti e diminuzione delle entrate pubblicitarie".



il Dg conferma la prosecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio avviato sei anni fa per portare il servizio pubblico sammarinese a coprire l'intero territorio italiano.



Cda impegnato nella partita frequenze, e una novità: la fascia estiva di cartoni animati fino a settembre.