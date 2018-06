Emergenza rifiuti: AASS al lavoro per ridurre i disagi

Ripetute segnalazione dalla cittadinanza per cassonetti pieni e rifiuti abbandonati in strada. L'Azienda conta di risolvere il problema entro la prossima settimana, intanto invita a conferire al centro di Raccolta San Giovanni

Questione rifiuti. Massimo impegno da parte dell'Azienda, con lavoro supplementare e azioni di raccolta parallela anche nel week-end, insieme ad opere di disinfezione delle isole ecologiche. Obiettivo: arrivare ad una normalizzazione della raccolta rifiuti, nelle aree non coperte dal “porta a porta”, entro la fine della prossima settimana. In una nota l'AASS motiva il disservizio – la rottura in contemporanea dei due mezzi in dotazione alla ditta appaltatrice – suggerendo ai cittadini comportamenti da tenere e soluzioni alternative. Disagi segnalati a più riprese, per cassonetti straripanti, sacchi dei rifiuti depositati all'esterno, con emissioni maleodoranti: l'invito è di proseguire nelle segnalazioni (allo 0549–903062, dalle 7.30 alle 13.30) per meglio indirizzare interventi tempestivi. Richiesta poi di collaborazione a cittadini e imprese, non abbandonando rifiuti all'esterno dei bidoni – azione peraltro vietata per legge - e riducendo l'ingombro del materiale conferito. Ancora, l'invito a consegnare i rifiuti direttamente al Centro di Raccolta San Giovanni, ricordando l'incentivo economico di 4 centesimi a chilo conferito di differenziata, accreditato sulla SMAC.





AS