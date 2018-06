International yoga day: al campo Bruno Reffi momenti di relax e meditazione

All'evento hanno partecipato anche i Capitani Reggenti.

Per molti è uno stile di vita; una pausa dalla frenesia quotidiana fondamentale per sopravvivere alle preoccupazioni e allo stress. Anche San Marino ha celebrato la Giornata internazionale dello yoga. E lo ha fatto in un luogo che unisce città e natura: l'ex campo Bruno Reffi che si è trasformato in un grande spazio dove fermarsi per un istante, concentrarsi e meditare.



Un evento che ha celebrato anche l'amicizia tra San Marino e India, con i segretari di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, e allo Sport, Marco Podeschi, e l'ambasciatore indiano a Roma, Reenat Sandhu. Lo yoga è adatto a ogni età e sta conquistando sempre più persone. La parola chiave è "armonia", della mente e del corpo.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista all'insegnante di yoga Sandra Bertana