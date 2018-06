"Al meni 2019": la manifestazione raddoppia e sbarca a New York

"Al meni" diventa "Al meNy" e nella primavera 2019 raddoppia. Oltre a Rimini, la manifestazione dedicata alle eccellenze gastronomiche si svolgerà anche a New York. Lo hanno annunciato lo chef Massimo Bottura, che ha ottenuto ancora una volta il riconoscimento di miglior chef al mondo, e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. L'idea è partita proprio dal Comune di Rimini e sono già stati avviati i contatti nella "grande mela" per replicare il format, un circo gastronomico ispirato a Fellini, che di anno in anno riscuote sempre maggiore successo. Già pronto il logo, una pentola poggiata sui grattacieli, e la y che sostituisce la i, nella scritta "meni" (in dialetto romagnolo 'mani') in modo che la parte finale della scritta riprenda le iniziali di New York. "Il meglio dei prodotti della nostra terra, già apprezzati nel mondo - ha detto Bottura - saranno al centro di una prestigiosa vetrina nel cuore di New York".