Arbe-Castello di Città: giunta sull'isola croata la delegazione sammarinese per il 50esimo anniversario del gemellaggio

E' arrivata da poco ad Arbe, per celebrare l'anniversario d'amicizia, e il legame storico fra la Repubblica e l'isola croata, la delegazione ufficiale sammarinese guidata dal Segretario al Territorio, Augusto Michelotti e composta dai Capitani di Castello, alcuni membri della Giunta di Città e vari rappresentanti delle Segreterie agli Interni e agli Esteri.

Ad accogliere la delegazione la direttrice dell’Ufficio del Turismo dell’Isola, Ivana Matusan.

Per gli impegni istituzionali si dovrà aspettare domani mattina, quando già dalle 10 ci sarà la deposizione di una corona in memoria di Narciso Monaldi, un giovane sammarinese che perse la vita proprio in questa isola nel 1959.

A seguire verrà rinnovata la Carta del Gemellaggio, con una cerimonia solenne in cui verrà firmata la Pergamena, nel Palazzo del Conte, da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale per Arbe, e dal Segretario Michelotti e dal Capitano di Castello di Città Teresa Beccari per San Marino.