Partita la delegazione che partecipa al 50esimo del gemellaggio San Marino Città - Città di Arbe

Partita questa notte alle 4.30 alla volta dell’isola di Arbe per celebrare il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra la Repubblica e la città croata la delegazione ufficiale sammarinese, guidata dal Segretario al Territorio, Augusto Michelotti. All'appello i Capitani di Castello, alcuni membri della Giunta di Città e vari rappresentanti delle Segreterie agli Interni e agli Esteri. Era il 22 giugno 1968 quando l’allora Capitano di Castello di Città Giovanni Busignani pose la firma al gemellaggio con Arbe nel Palazzo Belvedere della Repubblica. E proprio nella giornata di domani verrà rinnovata la Carta del Gemellaggio, con una cerimonia solenne in cui verrà firmata la Pergamena nel Palazzo del Conte da parte del Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale per Arbe e dal Segretario Michelotti e Capitano di Castello di Città Teresa Beccari per San Marino. “Un'opportunità – sostengono dalla Giunta di Città - per creare e rinsaldare legami di amicizia e di fratellanza, che nel corso degli anni sono nati e rafforzati”.