Rifiuti: due mezzi guasti, l'AASS al lavoro per riportare alla normalità la raccolta con lavoro supplementare

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici al lavoro per riportare nella normalità la raccolta dei rifiuti tramite cassonetti nelle aree in cui non è ancora attivo il “porta a porta”. La rottura di due mezzi della ditta appaltatrice del servizio raccolta avrebbe causato diversi disagi - scrive l'AASS in una nota - imponendo all'Azienda dei Servizi un temporaneo intervento con turni di lavoro supplementari e azioni di raccolta parallele - che proseguiranno anche nel weekend - per giungere alla normalizzazione entro la fine della prossima settimana.

L'AASS invita i cittadini a segnalare le situazioni critiche chiamando il numero 0549-903062, dalle 7:30 alle 13:30 per un più tempestivo intervento. In corso anche una importante opera di disinfezione delle isole ecologiche. "Accanto agli sforzi degli operatori - ricorda in chiusura il comunicato stampa - è importante anche una maggiore collaborazione di cittadini e imprese ai quali si chiede di non abbandonare i rifiuti all'esterno dei bidoni – azione vietata per legge - e di ridurne, ove possibile, l'ingombro."