24 giugno 1910: fondazione dell'Alfa Romeo

La celebre casa automobilistica italiana specializzata in vetture sportive ha le sue origini a Napoli. Qui già nel 1906 l'imprenditore francese Alexandre Darracq fondò la Società Italiana Automobili Darracq, che passò dalla produzione delle biciclette a quella di automobili.



Il cuore del mercato automobilistico però era nel Nord Italia e l'imprenditore fu costretto a spostare la sede a Milano, fondando l'opificio del Portello. Subì però la concorrenza della Renault e della neonata Fiat, che portò l'azienda sull'orlo del fallimento e alla vendita a un gruppo di finanzieri lombardi che nel 1910 fondò la "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili", abbreviata in "A.L.F.A."



Cinque anni dopo l'ingegnere napoletano Nicola Romeo entrò nella società, ribattezzandola in Alfa Romeo. Negli anni '20 con Enzo Ferrari e Antonio Ascari arrivaronbo i primi successi alle gare, di cui arrivò la consacrazione nel 1925 con la vittoria al primo campionato del mondo di automobilismo. Quando nel primo dopoguerra venne inaugurato il Campionato Mondiale di Formula 1 l'Alfa Romeo trionfò nell'edizione del 1950 e 1951.



L'Alfa Romeo passò al gruppo Fiat nel 1986. Fra le sue macchine ricordiamo la Berlina 164 e la 156. Per il suo centenario nel 2010 è stata introdotta nel mercato la versione moderna della sua mitica Giulietta.