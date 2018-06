Elezioni in Turchia, primi dati: Erdogan ha la maggioranza

Secondo i primi dati reali sulle elezioni legislative in Turchia, a metà dei seggi scrutinati, l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan è al 56,5%, mentre il principale sfidante Muharrem Ince, che spera nel ballottaggio, è al 28,6%. Erdogan avrebbe così la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento anche grazie al 13,1% dei nazionalisti del Mhp, con cui si presenta in coalizione. Si elegge per la prima volta un capo dello Stato con i nuovi poteri esecutivi attribuiti dal referendum sul presidenzialismo dello scorso anno.