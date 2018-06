Sacerdoti vs politici: 5 a 1 per i sacerdoti nel match in amicizia in occasione delle Giornate di Riflessione e Preghiera

Ultimo appuntamento, oggi, delle Giornate di riflessione e preghiera per la politica; evento promosso dalla Pastorale Sociale della Diocesi, in occasione della festa di San Tommaso Moro. Le comunità parrocchiali hanno ricordato nella preghiera chi è impegnato nel servizio in politica. Ieri, invece, una parentesi di svago e divertimento in amicizia, con la partita di calcetto sacerdoti contro politici, all'Oratorio Salesiano di Murata. Il match si è concluso con un inequivocabile 5 a 1 a favore dei sacerdoti; tra le fila dell'altra formazione i consiglieri del PDCS Stefano Canti e Marco Gatti. La 3 giorni si era aperta venerdì, al San Marino Stadium, con dei tavoli di lavoro per giovani e politici, su tematiche quali l'impegno nella cosa pubblica e la costruzione di un futuro migliore per il Paese. A seguire vi era stato un incontro, aperto dal Vescovo Turazzi e con la partecipazione del Responsabile del Servizio Pastorale Giovanile CEI Michele Falabretti.