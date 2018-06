Ballottaggi: il centrodestra vola nelle ex roccaforti rosse

'Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano'. In un tweet Matteo Salvini scolpisce il risultato elettorale che vede il crollo delle roccaforti rosse - da Massa a Pisa, da Siena a Ivrea e Terni - a favore delle forze di centrodestra. Vittorie che il leader leghista definisce storiche: hanno virato verso il Carroccio la 'capitale' delle acciaierie del centro Italia e la città della Olivetti, da sempre fucina operaia del Paese. Più magro il bottino del M5S rispetto a quello leghista, ma con due conquiste di peso: Avellino, dove il candidato pentastellato Vincenzo Ciampi strappa la cittadina al centrosinistra, e Imola, ex roccaforte del Pd. Tanto basta a Di Maio per giudicare 'straordinarie' le due vittorie. A Ragusa invece il M5S viene sconfitto: il Comune passa a Fratelli d'Italia.