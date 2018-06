Gemellaggio, Michelotti: “San Marino esiste grazie ad Arbe”

La delegazione sammarinese ancora impegnata ad Arbe per il cinquantesimo anniversario.

È tutto pronto per il palio dell’amicizia, il torneo fra la federazione balestrieri sammarinese e l’omonima associazione arbesana. Il corteo inizierà la sua marcia lungo le vie del centro storico.



Ad aprire la giornata la celebrazione della Santa Messa in onore dello Stato, per la Festa Nazionale della Croazia, che ricorre proprio oggi, 25 giugno. Saluti anche a tutti i sammarinesi, definiti dal parroco “veri amici”.

Mattutini anche i balestrieri della Federazione in preparazione con i sorteggi e le prove ufficiali.

È l’inno alla gioia a far partire la sessione solenne del Consiglio Comunale, aperta dal Presidente, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito nel corso degli anni a mantenere questi rapporti amichevoli e familiari.



Emozionato anche il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti, che ha preso voce durante la sessione consiliare per ricordare le origini del Santo fondatore della Repubblica, originario della stessa Arbe. “San Marino esiste grazie ad Arbe – ha detto Michelotti – Noi esistiamo perché voi esistete. Saremo dovunque e comunque legati”.

A seguire gli scambi dei doni e la consegna alla città di Arbe dell’opera da parte dell’artista Leonardo Blanco, vincitore del bando della Segreteria Interni.

Dopo una giornata di “amichevoli” incontri, la serata prosegue sempre in amicizia.



Nel video l'intervista a Maria Teresa Beccari, Capitano di Castello di Città



Da Arbe,

Silvia Sacchi