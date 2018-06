Maturità: oggi sul Titano la terza prova

Mattinata intensa per i ragazzi della Scuola Superiore del Titano che - come i colleghi italiani - dovranno vedersela con la terza prova scritta dell'esame di Maturità. Dopo i primi due appuntamenti, questo sarà il giorno del quiz multidisciplinare con quesiti a risposta singola, per verificare il grado di preparazione sulle materie dell'ultimo anno di superiori. Prima di poter considerare chiusi gli esami, i ragazzi dovranno infine sostenere i colloqui orali, da venerdì 29 giugno.