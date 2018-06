Assegnazione frequenze: attesa per la prima bozza del piano

Annunciata per domani la diffusione da parte dell'AGCOM italiana della prima bozza di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.



Così commenta il Dg di RTV, Carlo Romeo: “Fissata al 2020 la rivoluzione per il sistema radiotelevisivo, ma già domani potremo vedere come si configura la prima mappatura della perimetrale Italia-San Marino e, da lì, iniziare a capire come sarà il futuro delle telecomunicazioni in Repubblica”.