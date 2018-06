Divieto di balneazione temporaneo a Riccione dopo le analisi Arpae

In seguito alla bomba d'acqua che si è abbattuta venerdì scorso su Riccione sono state effettuate delle indagini microbiologiche da Arpae, in corrispondenza della foce del Marano



I campioni prelevati dall'Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia hanno dato risultati non conformi. È stata quindi firmata dal sindaco l'ordinanza per il divieto temporaneo di balneazione.



L'assessore all'ambiente di Riccione Lea Ermeti sollecita ai privati, oltre 2400 utenze, di procedere con la corretta separazione dalle acque bianche dalle nere. “Un intervento”, spiega, “che si rende quanto mai necessario, sia a mare che a monte della ferrovia, per affiancare l’importante e quotidiano lavoro che l’amministrazione sta svolgendo su più fronti”.