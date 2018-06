Memorandum di intesa tra la Comunità radiotelevisiva italofona e la Global Broadcasting Times

Nella sede RAI di viale Mazzini è stato siglato il Memorandum di intesa tra la Comunità radiotelevisiva italofona e la Global Broadcasting Times, la multinazionale multimedia per collegare la Cina al resto del mondo. Obiettivo, lo sviluppo di forme di reciproca collaborazione nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.



Da parte della Comunità radiotelevisiva italofona, il proposito di costituire una piattaforma permanente per valutare le forme più idonee di promozione e le modalità volte a favorire forme di collaborazione nel settore radiofonico, della diffusione online e la realizzazione di eventi, studi e progetti di ricerca congiunti.



Come primo passo verrà a breve istituito un gruppo di lavoro bilaterale con il compito di facilitare le comunicazioni tra le due parti per l’individuazione, la definizione e lo sviluppo di future iniziative comuni.