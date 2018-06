Religione cattolica nelle scuole: firmato accordo San Marino-Santa Sede

A Palazzo Begni la firma - da parte del segretario agli Esteri Nicola Renzi e del Nunzio Apostolico Monsignor Emil Paul Tscherrig – dell'accordo bilaterale tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Presenti anche l'ambasciatore della Repubblica di San Marino in Santa Sede Maria Alessandra Albertini e, in rappresentanza della Diocesi, il Vicario Generale Monsignor Elio Ciccioni.

Nel siglare l'accordo, evidenziata l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica nella formazione dei giovani, ma anche le relazioni sempre più strette tra San Marino e Santa Sede, in una comunanza di valori.



Nel video, le interviste al segretario di stato agli Esteri, Nicola Renzi e al Nunzio Apostolico Monsignor Emil Paul Tscherrig



Il comunicato stampa Segreteria Affari Esteri