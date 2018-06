27 giugno 2016: due anni fa moriva Bud Spencer

Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer (scelto per omaggiare l'attore Spencer Tracy e la birra Bud) è nato a Napoli il 31 ottobre 1929.



Dopo i trionfi nel nuoto, opta per la carriera artistica con piccoli ruoli, in cui compare ancora col vero nome, e scrivendo testi per Ornella Vanoni e Nico Fidenco. Nel 1967 comincia una seconda vita come Bud Spencer, debuttando in “Dio perdona... io no!” insieme all'allora già affermato Mario Girotti, che da questo momento si fa chiamare Terence Hill. Insieme girano 17 film: dal genere western di “Lo chiamavano Trinità...” (1970) a commedie come "Nati con la camicia" (1983), è un tripudio di comicità, scazzottate e di eterna lotta tra bene e male. Nel nuovo millennio Bud interpreta alcune serie televisive, tra cui "I delitti del cuoco", trasmessa su Rai Uno nel 2010. Nello stesso anno la coppia è stata premiata con il David di Donatello alla carriera.