Colonia di Pinarella: operatori del Colore del grano chiedono ascolto e rispetto

Gli operatori sanitari del Colore del grano esprimono la loro frustrazione per quello che nel loro settore non va e segnalano un episodio avvenuto nella colonia marina di Pinarella di Cervia. Quattro operatori avevano dato la disponibilità per accompagnare utenti interni ed esterni al servizio in colonia, con le condizioni contrattuali del 2017.



In un primo momento le confederazioni sindacali avevano confermato le condizioni, poi, spiegano, l'unità operativa Disabilità ha affermato di "volersi avvalere di una cooperativa italiana per abbattere i costi". Domenica scorsa gli utenti sono partiti, ma ieri gli operatori ISS del Colore del grano sono stati richiamati per la mancanza di quelli italiani.



A quel punto, sempre in base al ricostruzione degli addetti, questi si sono ritrovati a lavorare con turni prolungati e non rispettando la contrattazione aziendale, visti i ritmi diversi della vita in colonia. Chiedono quindi ascolto e lamentano una scarsa considerazione professionale e personale.



mt



Leggi il comunicato integrale