Meeting Piccoli Paesi dell'OMS in Islanda. "Lo sviluppo sostenibile non è una opzione, è l'unica opzione"

Lavorare insieme per migliorare la salute e il benessere per tutti. È l'obbiettivo della conferenza dei piccoli stati dell'OMS, l'organizzazione mondiale della sanità, che è terminata oggi a Reykjavík in Islanda. Per San Marino ha partecipato una delegazione composta dal Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi, il direttore dell’Authority sanitaria Gabriele Rinaldi, il Direttore Generale dell’ISS Andrea Gualtieri e il Direttore Sanitario dell’ISS Maurizia Rolli. Il Segretario Santi ha illustrato all’assemblea alcuni esempi di azioni sinergiche e sostenibili attuate da San Marino per promuovere la salute dei cittadini, tutelare l’ambiente e ridurre le ineguaglianze sociali. Tra queste l’attività del Tavolo Scuola-Salute, i progetti di riqualificazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, la spinta verso una mobilità più ecologica e l’attenzione verso un turismo sostenibile e per tutti. L’OMS inoltre non ha mancato di sottolineare l’importante lavoro fatto dalla Piattaforma dei Piccoli Paesi, nata proprio a San Marino, nella lotta al consumo di alcol e alla depressione.