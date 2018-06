L'SCM di Rimini offre formazione per posti da tecnico trasfertista a tempo indeterminato

La SCM di Rimini ha diffuso un annuncio in cui offre formazione per la posizione di tecnico trasfertista, per una carriera professionale in ambito metalmeccanico.



L'iniziativa paarte dalla collaborazione con Randstad ed è alla sua seconda edizione dopo che nel 2016 aveva portato all'assunzione di una decina di giovani muniti del diploma tecnico.



Per partecipare è preferibile ma non indispensabile esperienza in reparti di produzione. Ci si può presentare fino al 5 settembre contattando la filiale Randstad di Rimini.



Tutte le informazioni dettagliate disponibili nel comunicato stampa.