Rimini: parte il progetto "Luci sulla spiaggia"

Obiettivo: garantire di notte la sicurezza di cittadini e turisti ed evitare che si ripetano violenze e rapine, come accaduto anche lo scorso anno. L'accordo, siglato da Comune e Regione Emilia Romagna, prevede l'illuminazione notturna dei tratti di spiaggia libera, oggi praticamente al buio; al contempo sarà rafforzato l'impianto di videosorveglianza e saranno acquistati veicoli adatti al pattugliamento notturno della spiaggia da parte della Polizia. Saranno inoltre promosse attività culturali, come incontri e dibattiti aperti ai cittadini, su temi relativi alla violenza di genere e corsi formativi aperti alle Forze dell'ordine. Investiti nel progetto 140mila euro, di cui 91mila dalla Regione. "Siamo al fianco della comunità, alla paura rispondiamo con ascolto, prevenzione e legalità", dice il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Rimini - aggiunge il sindaco Andrea Gnassi - mette un altro mattone nel suo processo di cambiamento urbano teso a rischiarare sempre più, sia metaforicamente che materialmente, i luoghi perché siano vissuti in tranquillità e senza timore".