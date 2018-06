Summer Camp 2018: in partenza per Pechino. Oggi l'Udienza davanti ai Capitani Reggenti

Mancano due settimane al Summer Camp di Pechino: ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti gli studenti della Scuola Secondaria Superiore e dell'Università di San Marino

32 i ragazzi che partiranno per Pechino il prossimo 13 luglio.

Fino al 27 luglio gli studenti soggiorneranno presso il Campus universitario della Beijing City University.

I ragazzi sono stati presentati alla Reggenza dal Segretario di Stato Interni Guerrino Zanotti. "Questo campo estivo – ha detto – si inserisce nell'ambito di iniziative di alto valore culturale e darà loro la possibilità di avvicinarsi non solo alla loro lingua, ma anche al loro patrimonio storico e culturale".

"Siamo certi che saprete essere degli ottimi ambasciatori della nostra Repubblica" hanno detto i Capitani Reggenti, i quali hanno parlato di preziosa opportunità per arricchire il bagaglio umano e il percorso formativo, oltre a contribuire a costruire ponti tra differenti culture e realtà.

Lezioni di lingua e cultura cinese al mattino, musica, pittura e sport nella fascia pomeridiana, oltre ad attività legate alla medicina tradizionale.

Previste anche visite ad alcuni dei più celebri siti di importanza storica: dalla Città Proibita alla Grande Muraglia, fino al Palazzo d'Estate

L'iniziativa è lanciata per il secondo anno consecutivo dall'Istituto Confucio San Marino e resa possibile grazie ai buoni rapporti tra i due Paesi, mantenuti anche grazie all'Associazione San Marino Cina.



Nel video l'intervista al Direttore Istituto Confucio, Katya Sciarrino



Silvia Sacchi