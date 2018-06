29 giugno 2007: l'iPhone viene lanciato sul mercato

La sfida di Steve Jobs era quella di "reinventare il telefono". Il primo modello, chiamato iPhone EDGE, venne lanciato nel 2007, all'apertura della Macworld Conference & Expo.



Gli ideatori lo presentarono come "un iPod con schermo touchscreen, un rivoluzionario telefono cellulare e uno strumento innovativo per collegarsi a Internet".



Il display munito di interattività multitouch lanciato su larga scala fu la vera novità, i telefoni precedenti facevano ancora largamente uso dei tasti.



I prezzi del primo modello lanciato negli Stati Uniti oscillavano fra i 499 e i 599 dollari. Le prime partite si esaurirono nel giro di una settimana.



Tantissime le versioni del telefono presentate da allora. L'ultima, l'iPhone 2018, è previsto in arrivo per la fine dell'estate.