Lezzi (ministra per il Sud): "Reddito di cittadinanza al massimo a gennaio 2019"

È una delle soluzioni del governo Lega-M5S per contrastare la povertà in Italia

Secondo l'Istat non siamo mai stati così poveri, soprattutto nel Mezzogiorno. E la neo ministra per il Sud, Barbara Lezzi, dice: “Il reddito di cittadinanza al massimo a gennaio”



Mai così poveri da quasi 15 anni in qua, ha certificato l'Istat nel suo ultimo rapporto dove sottolinea che nel 2017 5 milioni e 58mila individui in Italia hanno vissuto sotto la soglia di povertà assoluta, per un totale di 1 milione e 778mila famiglie. L'incidenza aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno, ne è consapevole la ministra per il Sud Barbara Lezzi che, da subito, compirà una ricognizione dei fondi europei inutilizzati da spendere in accordo coi presidenti di Regione.

E come ha sottolineato il ministro per lo Sviluppo Economico e il Lavoro Luigi Di Maio, che ha ribadito la necessità di rendere immediatamente operativo il reddito di cittadinanza, la ministra Lezzi ribadisce che il problema non riguarda affatto il solo sud Italia.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Barbara Lezzi ministra per il Sud