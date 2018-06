San Marino sarà sede della prossima Conferenza OMS dei Piccoli Paesi

Si è conclusa a Reykjavík la 5° Conferenza di alto livello della Piattaforma dei Piccoli Paesi dell’OMS. Dopo l’intervento nella sessione iniziale del Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi sull’Agenda 2030, il Dirigente dell'Authority sanitaria Gabriele Rinaldi è intervenuto sulla necessità di un approccio sistemico di tutela della Copertura Sanitaria Universale, mentre il Direttore generale Iss Andrea Gualtieri e il Direttore sanitario Maurizia Rolli hanno presentato l’esperienza di San Marino rispetto alla necessità di accelerare l’azione della corretta alimentazione e dell’attività fisica per combattere le malattie croniche e gli effetti del cambiamento climatico. La sessione si è quindi conclusa con la presentazione della Dichiarazione di Islanda per “Garantire acqua pulita, igiene e sostegno ai cambiamenti climatici“. Infine il Segretario Santi ha presentato San Marino come sede del prossimo Meeting che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile 2019, occasione nella quale sarà presente in Repubblica oltre ai Ministri della Salute dei Piccoli Paesi anche Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.



