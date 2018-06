Santa Messa per il 65° anniversario di sacerdozio di Don Peppino

La Parrocchia di Serravalle si è stretta intorno a Mons. Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, in occasione della Santa Messa celebrata per il 65° anniversario di sacerdozio. Presenti nella Chiesa parrocchiale del Castello anche i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.



Nel PLAY alcune immagini della S. Messa