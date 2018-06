Sums femminile in visita al Castello di Faetano prima della pausa estiva

La aderenti alla Sums femminile tracciano il bilancio dell'attività e si preparano per la pausa estiva, ma prima dedicano una giornata alla visita del Castello di Faetano toccando i luoghi più significativi: dal monumento ai Gurkha, con la storia della dura battaglia di sfondamento della Linea Gotica nel 1944, illustrata da Daniel Cesaretti, fino a far tappa in piazza, in chiesa e alla Fondazione Ente Cassa di Faetano, accompagnate dal Capitano di Castello Fanny Gasperoni. La visita si è conclusa al museo della ceramica. In mattinata la Sums femminile ha invece accolto i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci alla mostra “1943-1944: dallo sbarco in Sicilia alla Linea Gotica”, allestita alla Pinacoteca San Francesco fino al I luglio e curata dalla Presidente Orietta Ceccoli insieme a Fausta Morganti.