L'Eccellenza nei Castelli: passeggiate ai Mulini di Canepa e lungo la via della Ferrovia

I Castelli di Città di San Marino e Domagnano accolgono i Capitani Reggenti per passeggiate e momenti d’incontro e festa per riscoprire le ricchezze naturalistiche e paesaggistiche del Territorio

Proseguono le iniziative dell'Eccellenza nei Castelli per riscoprire le ricchezze paesaggistiche e architettoniche del territorio. Una mattinata di festa e incontro insieme ai Capitani Reggenti, quella organizzata dal Castello di Città al fosso di Canepa.

Passeggiata lungo il sentiero accompagnati Glauco Busignani del Centro Naturalistico Sammarinese fino alla prima tappa con visita alla grotta di Canepa. Sosta anche alla Chiesa di Ca' Centino, per poi visitare i Mulini con gli Architetti Luca Morganti e Mirco Semprini che hanno illustrerato il progetto “Museo dell’Acqua”.

Assaggi, infine dei prodotti tipici del territorio nel pic-nic offerto dalla Giunta di Città.

Nel pomeriggio la Reggenza parteciperà anche alla passeggiata lungo la via dell'ex ferrovia Rimini – San Marino, organizzata da Domagnano, in occasione della Festa del Castello, con partenza dall'Arboreto di Ca' Vagnetto.



Silvia Sacchi