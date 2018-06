Rifiuti all'Ausa: l'appello del Capitano di Castello di Serravalle

Emergenza rifiuti nei parchi, in particolare al Parco Ausa. Nella serata di ieri l'operazione di svuotamento dei contenitori per i rifiuti e di pulizia delle aree verdi, dopo una settimana di lamentele e segnalazioni da parte della cittadinanza sullo stato del parco. Un servizio da qualche tempo gestito direttamente dalla Giunta, con il coinvolgimento di volontari e Associazioni che hanno a cuore la vivibilità del parco e che chiedono però maggiore collaborazione alla cittadinanza per un corretto uso di aree che sono patrimonio di tutti.

In questa direzione l'appello del Capitano di Castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori (nel video)



Seguiranno aggiornamenti