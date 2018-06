Samantha Cristoforetti a San Marino Rtv: "Nello spazio? Uno dei momenti più sereni della mia vita"

L'astronauta incontra la Stampa Estera e racconta la sua incredibile esperienza di 199 giorni, record femminile di permanenza tra le stelle

L'astronauta Samantha Cristoforetti incontra la Stampa Estera di Roma per raccontare la sua esperienza nello spazio, che sta mettendo nero su bianco in un libro di prossima uscita.



La Stampa Estera ospite dell'ambasciatore tedesco Susanne Wasum-Rainer che ha aperto le porte della sua residenza per accogliere i soci in una serata decisamente particolare, dedicata a Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, che con la sua missione ha conseguito il record femminile di permanenza nello spazio, 199 giorni. Un'esperienza incredibile per chiunque altro, della quale parla a ruota libera, con gli occhi che le sorridono, e che le ha permesso di realizzare il suo sogno.

Formazione da ingegnere aerospaziale, ufficiale dell'aeronautica militare e pilota da combattimento, Samantha ha partecipato alla selezione dell'Agenzia Spaziale Europea del 2008, la prossima sarà forse nel 2021, dunque era l'occasione della vita: erano oltre 8.000 candidati, lei era tra i 6 che ce l'hanno fatta. E il suo ricordo dello spazio non contempla momenti difficili.

Racconterà tutto in un libro, “Diario di un'apprendista astronauta”, che uscirà in autunno.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Samantha Cristoforetti, astronauta