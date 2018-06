Stasera la Molo Street Parade. Edizione con numero chiuso e alta sicurezza prevista

A Rimini stasera partirà la Molo Street Parade. La festa, giunta alla sua settima edizione, avrà come ospite d'onore Fedez.



All'interno sono previsti stand gastronomici, con i tradizionali sardoncini e piada, 80 deejay ufficiali e l'Holi Dance Festival, un evento per tutti che parte dalla tradizione indiana e prevede il lancio di polverine di tantissimi colori a più riprese.



Come misure di sicurezza quest'anno è previsto il numero chiuso, con l'accesso alla zona del molo e il circondario ad un limite di persone compreso fra 50 e 60mila. Vietato portare bottiglie, valigie, grossi zaini e bastoni da selfie. La festa sarà sorvegliata da dieci telecamere.