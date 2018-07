Il Meeting si presenta a Rimini

“Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”. Questo il titolo della XXXIX edizione del Meeting che dopo Roma si presenta alla sua città.



Il sindaco Gnassi rimarca il filo rosso che lega la presentazione ufficiale di questo grande evento ai cambiamenti di una Rimini che concretizza una nuova fase di sviluppo, incentrata sul valore universale della cultura e delle relazioni”, mentre Monsignor Lambiasi si sofferma sulla capacità del Meeting di creare dialogo e incontro grazie anche alla sottolineatura della centralità della persona.



“Quest’anno – anticipa Emilia Guarnieri – il Meeting metterà a tema storie, esperienze, tematiche, in cui è evidente che il legame è ciò che fa la differenza. Oggi, ha ricordato la presidente della Fondazione, viviamo un tempo in cui prevalgono divisioni e contrapposizioni, in cui la paura vince sulla fiducia. “È un tempo in cui la solitudine uccide. La fiducia si ritrova solo guardando con stima ciò che già c’è, mettendo in rilievo esempi, storie positive, testimonianze, esperienze di costruzione sociale in cui il desiderio del cuore si manifesta”.



Nel servizio il sindaco Gnassi e il Presidente della Fondazione Meeting Emilia Guarnieri.