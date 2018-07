Germania: ultimo tentativo di Seehofer sui migranti prima delle dimissioni

Ultimo tentativo del ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer per ricomporre la frattura con la Cdu sul piano dei migranti. Sul tavolo le dimissioni sia dal governo che dal partito se non ci sarà un compromesso: 'Tirerò le conseguenze nei prossimi tre giorni - ha detto - tutto il resto sarà deciso dopo l'incontro Cdu-Csu'. Governo Merkel in bilico.