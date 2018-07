Malore per Toto Cutugno: cancellato il concerto in Belgio

Paura per Toto Cutugno, costretto da un malore a dare forfait a un concerto in Belgio. Il cantante assicura che si è trattato di un momentaneo stato di debolezza dovuto al caldo di questi giorni. "Adesso sto bene - spiega Cutugno - in settimana sarò dimesso e dopo qualche giorno, di riposo riprenderò il tour".