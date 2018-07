Mancato invito all'incontro Piano Stabilità, UCS "speriamo in una svista"

L'Unione Consumatori Sammarinesi sul mancato invito da parte della Segreteria Finanze all'ultimo incontro sul Piano Stabilità, di venerdì: “siamo sempre stati presenti, ci auguriamo sia una svista”.

Per l'UCS il mancato invito da parte della Segreteria alle Finanze diventa l'occasione per puntualizzare l'importanza del ruolo avuto finora dall'Associazione dei consumatori nei tavoli precedenti, per via di un confronto serrato sui progetti d'intervento predisposti dal Governo per il risanamento del sistema Paese,” in alcuni aspetti- scrive l'Unione Consumatori Sammarinesi - avevamo evidenziato carenze operative e di comunicazione, in altri ne avevamo condiviso spunti interessanti, sempre e comunque in un 'ottica propositiva”. L'importanza della convocazione ufficiale ai tavoli sui macro temi della Repubblica significa anche la presa in considerazione di quelle associazioni giuridicamente riconosciute che sono una delle voci che rappresenta la popolazione, segnale che le Autorità hanno chiaro che i consumatori sono tutti i cittadini/ residenti del Paese. Perplessi da una estromissione di punto in bianco, alla presidente Francesca Busignani non resta che augurarsi che si sia trattata di “una svista dovuta ai molteplici impegni del Governo". E che ai prossimi incontri tutte le associazioni datoriali, sindacali e dei consumatori vengano ufficialmente invitate a portare il proprio contributo “a volte critico- conclude- ma sempre costruttivo e finalizzato alla ripresa della Repubblica”