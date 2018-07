San Marino RTV: incontro tra Direzione, Sindacati ed RSA

Nel pomeriggio l'incontro tra la Direzione della San Marino RTV, la RSA, e le organizzazioni sindacali, per un punto della situazione a partire dalla questione delle frequenze TV: strategica per il futuro dell'Emittente. Proseguito anche il confronto su eventuali provvedimenti da adottare nell'ottica del contenimento straordinario dei costi. Tutto ciò in attesa dell'incontro, già richiesto dai Sindacati, con gli esponenti dell'Esecutivo, al quale parteciperà anche la Rappresentanza Sindacale Aziendale.